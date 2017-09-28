Эксперт: Размер штрафов для стритрейсеров должен зависеть от стоимости машины
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Для владельцев люксовых автомобилей штраф в размере пять тысяч рублей совершенно незначителен, уверен специалист.
Размер штрафов, налагаемых на стритрейсеров, должен быть привязан к стоимости автомобиля. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил автомобильный эксперт, руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.
Ранее стало известно, что в Госдуму поступил законопроект о введении миллионных штрафов и наказания в виде заключения под стражу для любителей быстрой езды. Крохмаль назвал инициативу адекватным ответом на действия стритрейсеров, однако выразил мнение, что правила должны стать ещё жёстче.
— Здесь нужно ещё больше ужесточать. То, что сейчас планируют сделать, может устареть уже на следующий день после принятия этого решения, — считает Крохмаль.
По мнению эксперта, первое, что нужно сделать, — привязать размер штрафа к стоимости автомобиля.
— Для "бугатти" и других автомобилей стоимостью более 100 миллионов рублей и выше, которые колесили по Кутузовскому проспекту, штраф пять тысяч рублей — это практически ничто. А если стоимость штрафа будет миллион или полтора миллиона рублей (приравнена к стоимости автомобиля), я думаю, что после десятого штрафа эти вещи прекратились бы, — заявил Крохмаль.
Также эксперт считает, что ответственность за скоростное вождение должна быть разделена между владельцем автомобиля и тем, кто непосредственно сидел за рулём. По словам Крохмаля, рейсеры часто косят под дурачка, заявляя, что машина им не принадлежит.
— Надо приостанавливать действие прав и у того, кто сидел за рулём, и у владельца транспортного средства, — уверен эксперт.