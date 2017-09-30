Хэмилтон в 70-й раз в карьере выиграл квалификацию в "Формуле-1"
Фото: Соцсети
32-летний британский пилот Mercedes, показав лучшее время, завоевал поул на Гран-при Малайзии.
Самый быстрый круг на трассе в Куала-Лумпуре Хэмилтон проехал за 1:30,076 и оформил 70-й поул в карьере.
Уступив британцу 0,045 секунды, вторую строчку занял финский автогонщик Ferrari Кими Райкконен. Третий — Макс Ферстаппен, голландский пилот Red Bull, проиграл лидеру 0,465 секунды.
Напомним, Гран-при Малайзии стартует уже завтра. Начало трансляции — в 9:40 по московскому времени.