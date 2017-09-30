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Опубликовано 30 сентября 2017, 14:12

Хэмилтон в 70-й раз в карьере выиграл квалификацию в "Формуле-1"

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

32-летний британский пилот Mercedes, показав лучшее время, завоевал поул на Гран-при Малайзии.

Самый быстрый круг на трассе в Куала-Лумпуре Хэмилтон проехал за 1:30,076 и оформил 70-й поул в карьере.

Уступив британцу 0,045 секунды, вторую строчку занял финский автогонщик Ferrari Кими Райкконен. Третий — Макс Ферстаппен, голландский пилот Red Bull, проиграл лидеру 0,465 секунды.

Напомним, Гран-при Малайзии стартует уже завтра. Начало трансляции — в 9:40 по московскому времени.

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Иван Линник
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