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Опубликовано 1 октября 2017, 11:52

"Формула-1": Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии

Фото:&nbsp;REUTERS/Edgar Su

Фото: REUTERS/Edgar Su

20-летний голландский гонщик, представляющий Red Bull, одержал вторую победу в "королевских гонках."

Следом за Максом Ферстаппеном финишировал Льюис Хэмилтон (Mercedes), а третьим стал ещё один гонщик Red Bull Даниэль Риккардо.

Пьер Гасли (Toro Rosso), заменивший на этом этапе российского пилота Даниила Квята, не смог финишировать в очковой зоне и стал 14-м.

Отметим, что после гонки произошёл один инцидент. Гонщик из Williams Лэнс Стролл сзади врезался в машину Себастьяна Феттеля (Ferrari), в результате чего подвеска болида немецкого гонщика была разрушена. После изучения этого момента наказывать никого не стали.

Следующий гоночный уик-энд пройдёт в Японии с 6 по 8 октября.

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Галина Глазко
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