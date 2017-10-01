"Формула-1": Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии

20-летний голландский гонщик, представляющий Red Bull, одержал вторую победу в "королевских гонках."

Следом за Максом Ферстаппеном финишировал Льюис Хэмилтон (Mercedes), а третьим стал ещё один гонщик Red Bull Даниэль Риккардо. Пьер Гасли (Toro Rosso), заменивший на этом этапе российского пилота Даниила Квята, не смог финишировать в очковой зоне и стал 14-м.

INITIAL CLASSIFICATION: @Max33Verstappen wins on his birthday weekend as Hamilton extends championship lead to 34 points #MalaysiaGP pic.twitter.com/lm9HQjw6BL — Formula 1 (@F1) 1 октября 2017 г.

Отметим, что после гонки произошёл один инцидент. Гонщик из Williams Лэнс Стролл сзади врезался в машину Себастьяна Феттеля (Ferrari), в результате чего подвеска болида немецкого гонщика была разрушена. После изучения этого момента наказывать никого не стали.

P4 for VET but then this... #MalaysiaGP #Formula1 #F1 @sepangcircuit @scuderiaferrari @williamsmartiniracing Публикация от FORMULA 1® (@f1) Окт 1 2017 в 2:35 PDT