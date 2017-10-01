"Формула-1": Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии
Фото: REUTERS/Edgar Su
20-летний голландский гонщик, представляющий Red Bull, одержал вторую победу в "королевских гонках."
Следом за Максом Ферстаппеном финишировал Льюис Хэмилтон (Mercedes), а третьим стал ещё один гонщик Red Bull Даниэль Риккардо.
Пьер Гасли (Toro Rosso), заменивший на этом этапе российского пилота Даниила Квята, не смог финишировать в очковой зоне и стал 14-м.
INITIAL CLASSIFICATION: @Max33Verstappen wins on his birthday weekend as Hamilton extends championship lead to 34 points #MalaysiaGP pic.twitter.com/lm9HQjw6BL— Formula 1 (@F1) 1 октября 2017 г.
Отметим, что после гонки произошёл один инцидент. Гонщик из Williams Лэнс Стролл сзади врезался в машину Себастьяна Феттеля (Ferrari), в результате чего подвеска болида немецкого гонщика была разрушена. После изучения этого момента наказывать никого не стали.
Следующий гоночный уик-энд пройдёт в Японии с 6 по 8 октября.