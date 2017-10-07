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Регион
Опубликовано 7 октября 2017, 17:56

Гонщик Квят примет участие в Гран-при США

Фото&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Алексей Куденко&nbsp;

Фото © РИА Новости/Алексей Куденко 

23-летний российский пилот, отстранённый от двух гонок, вновь сядет за руль болида Toro Rosso.

Руководство Toro Rosso выступило с заявлением, в котором сообщили, что испанский гонщик команды Карлос Сайнс — младший уже перешёл в Renault. Его место официально займёт Пьер Гасли. Россиянин Даниил Квят сохраняет за собой место ещё одного пилота и уже с Гран-при США примет участие в гонке.

Ранее Лайф писал, что Квят и вовсе может лишиться места в команде со следующего сезона.

Гоночный уик-энд в США состоится с 20 по 22 октября.

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Кира Громова
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