Гонщик Квят примет участие в Гран-при США

Руководство Toro Rosso выступило с заявлением, в котором сообщили, что испанский гонщик команды Карлос Сайнс — младший уже перешёл в Renault. Его место официально займёт Пьер Гасли. Россиянин Даниил Квят сохраняет за собой место ещё одного пилота и уже с Гран-при США примет участие в гонке.