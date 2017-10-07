Гонщик Квят примет участие в Гран-при США
Фото © РИА Новости/Алексей Куденко
23-летний российский пилот, отстранённый от двух гонок, вновь сядет за руль болида Toro Rosso.
Руководство Toro Rosso выступило с заявлением, в котором сообщили, что испанский гонщик команды Карлос Сайнс — младший уже перешёл в Renault. Его место официально займёт Пьер Гасли. Россиянин Даниил Квят сохраняет за собой место ещё одного пилота и уже с Гран-при США примет участие в гонке.
Scuderia Toro Rosso to release Carlos Sainz after the #JapaneseGP. At the Circuit of the Americas in Austin, Daniil Kvyat will drive for us alongside Pierre Gasly.— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 7 октября 2017 г.
Read more on https://t.co/977uZPkNIz pic.twitter.com/BbLBgLlQXm
Ранее Лайф писал, что Квят и вовсе может лишиться места в команде со следующего сезона.
Гоночный уик-энд в США состоится с 20 по 22 октября.