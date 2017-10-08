Хэмилтон победил на Гран-при Японии и приблизился к титулу чемпиона мира
Фото: Reuters/Lai Seng Sin
На 16-м этапе сезона в "Формуле-1" британец успешно отбил атаки Red Bull Макса Ферстаппена и увеличил преимущество в чемпионате над Себастьяном Феттелем до 59 очков.
Феттель после схода в Сингапуре отставал от британца уже на 34 балла в общем зачёте и должен был отыгрываться, но трасса в Судзуке Ferrari не подошла. Уже на старте немец проиграл четыре позиции, а Хэмилтон остался лидером. И уже через несколько кругов невезучего Феттеля зазвали в боксы из-за техническим проблем на машине.
Добавим, что несколько раз на трассе действовал режим виртуального и реального сейфти-кара. Один из таких периодов был вызван вылетом в девятом повороте Карлоса Сайнса, партнёра Даниила Квята по Toro Rosso. Сам россиянин отстранён от гонок и вернётся в "Формулу-1" на следующей гонке в Остине.
Sainz Replay #f1 #f1jp pic.twitter.com/XdQSBU8s6q— miyagawa #JapaneseGP (@miyagawa55) 8 октября 2017 г.
После этого Хэмилтону психологически стало легче — он уже "привозил" главному конкуренту в чемпионате около 20 очков. Позади пилота Mercedes постоянно маячил Макс Ферстаппен, в конце гонки он был всего в секунде от лидера, но обогнать более именитого соперника в борьбе за победу так и не сумел.
За четыре этапа до конца чемпионата Хэмилтон выигрывает у Феттеля 59 очков, всего за эти гонки можно набрать максимум 100 баллов.
Гран-при Японии. Итоги
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull)
3. Даниэль Риккардо (Red Bull)
4. Валттери Боттас (Mercedes)
5. Кими Райкконен (Ferrari)
6. Эстебан Окон (Force India)
7. Серхио Перес (Force India)
8. Кевин Магнуссен (Haas)
9. Ромэн Грожан (Haas)
10. Фелипе Масса (Williams)
Общий зачёт:
1. Хэмилтон — 306
2. Феттель — 247
3. Боттас — 234
4. Риккардо — 192
5. Райкконен — 148