Хэмилтон победил на Гран-при Японии и приблизился к титулу чемпиона мира

На 16-м этапе сезона в "Формуле-1" британец успешно отбил атаки Red Bull Макса Ферстаппена и увеличил преимущество в чемпионате над Себастьяном Феттелем до 59 очков.

Феттель после схода в Сингапуре отставал от британца уже на 34 балла в общем зачёте и должен был отыгрываться, но трасса в Судзуке Ferrari не подошла. Уже на старте немец проиграл четыре позиции, а Хэмилтон остался лидером. И уже через несколько кругов невезучего Феттеля зазвали в боксы из-за техническим проблем на машине.

Добавим, что несколько раз на трассе действовал режим виртуального и реального сейфти-кара. Один из таких периодов был вызван вылетом в девятом повороте Карлоса Сайнса, партнёра Даниила Квята по Toro Rosso. Сам россиянин отстранён от гонок и вернётся в "Формулу-1" на следующей гонке в Остине.