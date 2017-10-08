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Регион
Опубликовано 8 октября 2017, 13:56

Гонщик стащил у соперника телефон на подиуме, чтобы снять себя на видео

Фото: Twitter/Mercedes-AMG F1

Фото: Twitter/Mercedes-AMG F1

Пилот Red Bull Даниэль Риккардо потроллил победителя Гран-при Японии "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, попозировав перед камерой его смартфона во время пресс-конференции.

Пока британский гонщик Mercedes охотно отвечал на вопросы по итогам заезда после церемонии награждения, Риккардо взял его телефон, лежавший на пьедестале.

Выложил ролик в соцсети сам Риккардо или уже потом Хэмилтон, неизвестно.

Гран-при Японии прошёл сегодня утром. Победу одержал Хэмилтон, оторвавшись от Себастьяна Феттеля из Ferrari на практически неотыгрываемые 59 очков за четыре этапа до конца чемпионата.

Хэмилтон победил на Гран-при Японии, выиграв секунду у ближайшего соперника

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Дмитрий Кузнецов
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