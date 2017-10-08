Гонщик стащил у соперника телефон на подиуме, чтобы снять себя на видео
Фото: Twitter/Mercedes-AMG F1
Пилот Red Bull Даниэль Риккардо потроллил победителя Гран-при Японии "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона, попозировав перед камерой его смартфона во время пресс-конференции.
Пока британский гонщик Mercedes охотно отвечал на вопросы по итогам заезда после церемонии награждения, Риккардо взял его телефон, лежавший на пьедестале.
When @LewisHamilton leaves his phone unlocked on the podium...— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 8 октября 2017 г.
@danielricciardo #JapaneseGP @F1 pic.twitter.com/pCJTsda7pW
Выложил ролик в соцсети сам Риккардо или уже потом Хэмилтон, неизвестно.
Гран-при Японии прошёл сегодня утром. Победу одержал Хэмилтон, оторвавшись от Себастьяна Феттеля из Ferrari на практически неотыгрываемые 59 очков за четыре этапа до конца чемпионата.