Академия Ferrari впервые подписала российского гонщика
Фото: © vk.com/robert.shwartzman
Роберт Шварцман, 18-летний уроженец Санкт-Петербурга, пройдёт обучение по специальной программе подготовки пилотов в итальянской команде.
Пилот молодёжной программы "СМП Рейсинг" и победитель этапов Еврокубка "Формулы-Рено 2.0" Роберт Шварцман получил возможность обучения в гоночной академии Ferrari.
Российский гонщик примет участие в тренировках и мероприятиях академии. Конечная цель обучения — развитие пилота и подготовка его к выступлению в "Формуле-1". Программа подготовки рассчитана на несколько лет.
Основатель и руководитель "СМП Рейсинг" Борис Ротерберг сообщил, что считает юного россиянина крайне талантливым гонщиком, при этом он заметил, что Роберту предстоит серьёзно потрудиться, чтобы попасть в основной турнир.
— Российские пилоты востребованы за рубежом, и для нас это небольшая победа, — сказал Ротенберг. — Нашему пилоту предстоит серьёзная и большая работа, много испытаний. Ему предстоит научиться быть спортсменом. Рядом будут не только участники и друзья по академии, но и будущие соперники. В "Формуле-1" места мало, чтобы туда попасть, необходимо серьёзно потрудиться.
Напомним, Роберт Шварцман стал первым россиянином, получившим приглашение от академии Ferrari.