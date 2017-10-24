Академия Ferrari впервые подписала российского гонщика

Российский гонщик примет участие в тренировках и мероприятиях академии. Конечная цель обучения — развитие пилота и подготовка его к выступлению в "Формуле-1". Программа подготовки рассчитана на несколько лет.

Основатель и руководитель "СМП Рейсинг" Борис Ротерберг сообщил, что считает юного россиянина крайне талантливым гонщиком, при этом он заметил, что Роберту предстоит серьёзно потрудиться, чтобы попасть в основной турнир.

— Российские пилоты востребованы за рубежом, и для нас это небольшая победа, — сказал Ротенберг. — Нашему пилоту предстоит серьёзная и большая работа, много испытаний. Ему предстоит научиться быть спортсменом. Рядом будут не только участники и друзья по академии, но и будущие соперники. В "Формуле-1" места мало, чтобы туда попасть, необходимо серьёзно потрудиться.