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Регион
Опубликовано 27 октября 2017, 13:25

Льюис Хэмилтон: Я фанат Ferrari!

Фото: &copy; REUTERS / Edgard Garrido

Фото: © REUTERS / Edgard Garrido

32-летний британский пилот Mercedes высказался о своём главном конкуренте на "Формуле-1".

— Я фанат Ferrari! Любой гонщик был бы рад выступать за эту команду, — заявил Льюис Хэмилтон. — На меня они никогда не выходили и не предлагали с ними работать, поэтому теперь я счастлив осложнять жизнь Ferrari. Себастьян Феттель буквально только что продлил контракт с командой до 2020 года. Так что я и Mercedes будем делать жизнь Феттеля и Ferrari просто невыносимой в ближайшие годы.

Отметим, что сегодня в Мексике стартовал 18-й этап чемпионата. Основная гонка состоится 29 октября в 22:00 по московскому времени.

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Галина Глазко
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