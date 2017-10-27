Льюис Хэмилтон: Я фанат Ferrari!
Фото: © REUTERS / Edgard Garrido
32-летний британский пилот Mercedes высказался о своём главном конкуренте на "Формуле-1".
— Я фанат Ferrari! Любой гонщик был бы рад выступать за эту команду, — заявил Льюис Хэмилтон. — На меня они никогда не выходили и не предлагали с ними работать, поэтому теперь я счастлив осложнять жизнь Ferrari. Себастьян Феттель буквально только что продлил контракт с командой до 2020 года. Так что я и Mercedes будем делать жизнь Феттеля и Ferrari просто невыносимой в ближайшие годы.
Отметим, что сегодня в Мексике стартовал 18-й этап чемпионата. Основная гонка состоится 29 октября в 22:00 по московскому времени.