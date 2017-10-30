В ноябре, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в России начнётся эпидемия гриппа. Росздравнадзор проверил, насколько страна к этому готова. Оказалось, что во многих регионах нет необходимого двухнедельного запаса лекарств, которые обычно применяются при этом заболевании. В более чем 60 регионах не хватает мест в больницах для потенциальных больных.

По информации Росздравнадзора, двухнедельный запас арбидола и тамифлю, которые также применяются при гриппе, есть во всех регионах. По всей стране создан также запас медицинских масок. Во время мониторинга Росздравнадзор опрашивал больницы, поликлиники, аптеки, региональные министерства здравоохранения. Казалось бы, аптеки априори заинтересованы продать как можно больше лекарств. Почему же они не делают запасы перед эпидемией? — У большинства аптек нет собственных оборотных средств, у них товарный кредит, — ранее поясняла Лайфу исполнительный директор некоммерческого партнёрства "Аптечная гильдия" Елена Неволина. — И какой бы ни был ажиотажный спрос, если у аптеки есть задолженность перед поставщиком, то поставщик сначала будет требовать, чтобы задолженность была погашена, а потом начнёт привозить новый товар.

Как ранее рассказывал Лайф, далеко не все врачи, в отличие от Росздравнадзора, считают перечисленные лекарства нужными.

— В мире существует только два эффективных противовирусных средства — "Тамифлю" и "Реленза", — сказал известный доктор, главный врач Московской городской больницы № 71 Александр Мясников. — Эффективность остальных мировое медицинское сообщество не признало. Потому что по остальным препаратам не проводилось нормальных клинических испытаний. Таким образом, доказательств их эффективности просто нет. Начиная с арбидола и заканчивая "кагоцелом — всё это полная лажа, популярная только за счёт рекламы.

Росздравнадзор также подсчитал, хватает ли в больницах мест для больных гриппом. Норматив, который должен соблюдаться, — 1 250 коек на 1 млн жителей. Выяснилось, что коек не хватает в 61 одном регионе, включая Москву, Алтай, Башкортостан, Владимирскую, Новгородскую, Кировскую области.

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Также во многих регионах нет в достаточном количестве аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (они бывают необходимы, когда у пациента осложнения гриппа). Должно быть 200 аппаратов на 1 млн жителей. Это правило не соблюдается в 39 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской, Ростовской, Рязанской областях.

В 29 регионах нет аппаратуры для экстракорпоральной мембранной оксигенации (Адыгея, Алтай, Башкортостан и др.). Этот прибор забирает кровь пациента из вены, насыщает её кислородом и возвращает в артерию. Аппарат применяется в том числе в случаях, когда искусственная вентиляция лёгких неэффективна. Он нужен пациентам с осложнениями гриппа и тяжёлыми формами пневмонии. А в четырёх регионах (Астраханская, Белгородская, Самарская области, Ненецкий автономный округ) нет лабораторий, в которых можно верифицировать вирус гриппа (то есть понять, грипп это или нет).

В чём нет недостатка, так это в вакцинах от гриппа. Минздрав в этом году закупил на 23% больше вакцин от гриппа, чем в прошлом. Всего было закуплено 58 млн доз вакцин. Чтобы всё это не пропало, прививку должны сделать 40% россиян.