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Регион
Опубликовано 30 октября 2017, 03:40

Хэмилтон: Я — живое воплощение того, что ваши мечты могут сбыться

Льюис Хэмилотон. Фото: &copy; Instagram/Lewis Hamilton

Льюис Хэмилотон. Фото: © Instagram/Lewis Hamilton

Четырёхкратный чемпион мира в гонках класса "Формула-1" призвал делать всё возможное, чтобы однажды исполнить свою заветную мечту.

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон отметил свой четвёртый титул чемпиона "Формулы-1", выложив у себя в "инстаграме" фото с воодушевляющим посланием своим подписчикам.

— С самого детства я мечтал быть в "Формуле-1". Я никогда не переставал, даже когда люди говорили, что это невозможно. Сейчас я стою здесь, четырёхкратный чемпион мира, и говорю вам, что если вы будете отдавать своим мечтам всё, что у вас есть, то они сбудутся, — написал Хэмилтон.

Также британец поблагодарил всю свою команду, которая неустанно работала над его болидом. Особое внимание гонщик уделил своим поклонникам, без чьей бесконечной поддержки он сейчас бы не стоял на наивысшем пьедестале.

— Вы были со мной в трудные минуты и разделяли мою радость. Моё искреннее спасибо вам, — поделился победитель "Формулы-1".

Напомним, Люьис Хэмилтон досрочно стал чемпионом мира, завершив Гран-при Мексики на девятом месте. Льюис Хэмилтон вернул себе чемпионское звание, потерянное в 2016 году, и стал самым успешным британским гонщиком в истории.

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Юнона Александрова
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