Хэмилтон: Я — живое воплощение того, что ваши мечты могут сбыться
Льюис Хэмилотон. Фото: © Instagram/Lewis Hamilton
Четырёхкратный чемпион мира в гонках класса "Формула-1" призвал делать всё возможное, чтобы однажды исполнить свою заветную мечту.
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон отметил свой четвёртый титул чемпиона "Формулы-1", выложив у себя в "инстаграме" фото с воодушевляющим посланием своим подписчикам.
— С самого детства я мечтал быть в "Формуле-1". Я никогда не переставал, даже когда люди говорили, что это невозможно. Сейчас я стою здесь, четырёхкратный чемпион мира, и говорю вам, что если вы будете отдавать своим мечтам всё, что у вас есть, то они сбудутся, — написал Хэмилтон.
As a kid, I always dreamt of being in Formula 1. I never lost sight of that dream, even when people said it would be impossible. I stand here now with 4 World Championships and am proof that if you follow your dreams with everything you have, they can come true. I am so grateful to all 1,500 people in my Team who all have a dream of making the best F1 car and tirelessly make that dream a reality. My fans, #TeamLH, I would not be here without you. You've carried me through adversity and shared my joy in moments such as these. Truly, thank you. We are all rising together and I am so excited for what our future brings together. #LH4 #StillWeRise #TeamLH @mercedesamgf1 @suttonimages
Также британец поблагодарил всю свою команду, которая неустанно работала над его болидом. Особое внимание гонщик уделил своим поклонникам, без чьей бесконечной поддержки он сейчас бы не стоял на наивысшем пьедестале.
— Вы были со мной в трудные минуты и разделяли мою радость. Моё искреннее спасибо вам, — поделился победитель "Формулы-1".
Напомним, Люьис Хэмилтон досрочно стал чемпионом мира, завершив Гран-при Мексики на девятом месте. Льюис Хэмилтон вернул себе чемпионское звание, потерянное в 2016 году, и стал самым успешным британским гонщиком в истории.