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Регион
Опубликовано 1 ноября 2017, 18:52

Mercedes предложит Хэмилтону контракт стоимостью около $160 млн

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Edgard Garrido

Фото: © REUTERS/Edgard Garrido

Как сообщает Evening Standard, новое соглашение между британским гонщиком и немецкой командой станет рекордным.

Mercedes предложит Льюису Хэмилтону, досрочно ставшему в минувшие выходные чемпионом "Формулы-1" в четвёртый раз в карьере, новый контракт сроком на три года. Зарабатывать 32-летний британский пилот будет $ 53,11 млн в год. Таким образом за три года он получит $ 159,34 млн.

Отметим, что действующее трёхлетнее соглашение рассчитано до конца 2018 года. Стоимость настоящего контракта — $ 132,78 млн.

Хэмилтон выступает за немецкую команду с 2013-го. Ранее принадлежал McLaren.

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Галина Глазко
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