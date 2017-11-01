Mercedes предложит Хэмилтону контракт стоимостью около $160 млн

Как сообщает Evening Standard, новое соглашение между британским гонщиком и немецкой командой станет рекордным.

Mercedes предложит Льюису Хэмилтону, досрочно ставшему в минувшие выходные чемпионом "Формулы-1" в четвёртый раз в карьере, новый контракт сроком на три года. Зарабатывать 32-летний британский пилот будет $ 53,11 млн в год. Таким образом за три года он получит $ 159,34 млн.

Отметим, что действующее трёхлетнее соглашение рассчитано до конца 2018 года. Стоимость настоящего контракта — $ 132,78 млн.