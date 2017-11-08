Как пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон не заплатил £3 млн налогов
Как сообщает Daily Mail, британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон уклонялся от уплаты налогов на свой частный самолёт при помощи компаний, зарегистрированных в офшорах.
После того как в Сеть утекли данные о состоянии денежных счетов богатейших людей мира, в офшорном скандале под названием Paradise Papers был замечен и пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон.
Четырёхкратный чемпион мира является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов, одна это не помешало ему уклониться от уплаты налогов на свой частный самолёт Bombardier Challenger при помощи компаний, зарегистрированных в офшорах.
Хэмилтон приобрёл красный Bombardier CL605 Challenger в 2013 году через офшорную компанию Stealth Aviation Limited, основанную на Британских Виргинских островах.
Данная фирма сдаёт самолет в аренду другой компании Хэмилтона, зарегистрированной на острове Мэн, после чего воздушное судно также сдавалось в аренду ещё одной компании британского гонщика, зарегистрированной в Гернси.
Благодаря этому за покупку личного самолёта Хэмилтону удалось избежать уплаты налогов на сумму 3,3 млн фунтов. Как сообщает Daily Mail, в документах сказано, что Хэмилтон использовал самолёт для деловых поездок в большинстве случаев и лишь в 33% — в личных целях.
Однако стоит отметить, что рефинансирование разрешается лишь тем, кто использует самолёты только в бизнес-целях, а не в личных интересах, как это сделал спортсмен.