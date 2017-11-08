Как пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон не заплатил £3 млн налогов

После того как в Сеть утекли данные о состоянии денежных счетов богатейших людей мира, в офшорном скандале под названием Paradise Papers был замечен и пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон.

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Сен 29 2017 в 7:25 PDT

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Сен 3 2017 в 4:12 PDT

Четырёхкратный чемпион мира является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов, одна это не помешало ему уклониться от уплаты налогов на свой частный самолёт Bombardier Challenger при помощи компаний, зарегистрированных в офшорах.

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Июл 6 2016 в 10:43 PDT

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Дек 7 2015 в 10:52 PST

Хэмилтон приобрёл красный Bombardier CL605 Challenger в 2013 году через офшорную компанию Stealth Aviation Limited, основанную на Британских Виргинских островах.

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Окт 17 2016 в 9:58 PDT

Данная фирма сдаёт самолет в аренду другой компании Хэмилтона, зарегистрированной на острове Мэн, после чего воздушное судно также сдавалось в аренду ещё одной компании британского гонщика, зарегистрированной в Гернси.

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Май 25 2016 в 10:11 PDT

Благодаря этому за покупку личного самолёта Хэмилтону удалось избежать уплаты налогов на сумму 3,3 млн фунтов. Как сообщает Daily Mail, в документах сказано, что Хэмилтон использовал самолёт для деловых поездок в большинстве случаев и лишь в 33% — в личных целях.

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Окт 26 2016 в 6:44 PDT

Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) Ноя 18 2014 в 4:37 PST