Экс-пилот "Формулы-1" сразился с гепардом (видео)

Видеоролик, на котором показан заезд гоночного болида, который соревнуется в скорости с гепардом, был опубликован на YouTube-канале FIA Formula E Championship.

Соревнование прошло в Южной Африке. За рулём автомобиля находился французский гонщик команды Techeetah, выступавший также в "Формуле-1", Жан-Эрик Вернь. Хищнику удалось вырваться вперёд со старта, но автомобиль всё же обогнал его.

Федерация гонок электромобилей Formula E устроила соревнование с гепардом с целью привлечения внимания к проблемам исчезновения редких животных из-за изменения климата на Земле.

Гепард считается самым быстрым животным в мире — он разгоняется до 110 километров в час за три секунды. В настоящее время в дикой природе осталось всего семь тысяч гепардов.