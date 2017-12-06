Депутат Рашкин подал в суд на Мутко

По мнению парламентария, из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника имидж страны оказался подорван.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в суд с требованием отставки зампреда правительства Виталия Мутко, сообщает телеграм-канал Mash. Как указано в заявлении, парламентария возмутило и поразило, что экс-глава Минспорта не защитил российских спортсменов и позволил отстранить сборную от Олимпиады.

Рашкин считает, что Мутко не справился со своими должностными обязанностями и из-за него Россия подвергнута беспрецедентному унижению и позору. Также он подчеркнул, что из-за неспособности зампреда правительства "отвоевать возможность" участия сборной в ОИ-2018 пострадали спортсмены, которые всю жизнь к этому шли.

В связи с этим депутат просит обязать Мутко уйти в отставку и извиниться перед всеми россиянами "за унижение чести и достоинства страны".

Напомним, накануне МОК принял решение отстранить Россию от ОИ-2018, разрешив спортсменам выступать под нейтральным флагом в составе Olympic Athletes from Russia (Олимпийские атлеты из России, OAR). Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко был пожизненно отстранён от посещения Олимпиад. Кроме того, МОК приостановил членство главы Олимпийского комитета РФ Жукова в организации и оштрафовал комитет на 15 миллионов долларов.