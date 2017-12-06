В Госдуме обсудят заявление в связи с недопуском сборной РФ до участия в ОИ-2018

Перед этим парламентарии должны провести ряд консультаций со всеми политическими фракциями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 8 декабря парламент рассмотрит проект заявления в связи с решением Международного олимпийского комитета о недопуске российской сборной до участия в Олимпийских играх.

К назначенному дню парламентарии должны ознакомиться с решением МОК, обсудить его на заседании комитета, а также провести консультации со всеми политическими фракциями.

— На пятницу с вами выходим с проектом постановления, который обсудим здесь, в зале пленарных заседаний, — подытожил спикер.

Напомним, накануне МОК принял решение отстранить Россию от ОИ-2018, разрешив спортсменам выступать под нейтральным флагом в составе Olympic Athletes from Russia (Олимпийские атлеты из России, OAR). Также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что перераспределение медалей Олимпиады 2014 года пройдёт на Играх в Пхёнчхане.