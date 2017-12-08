Госдума в первом чтении ужесточила наказание за телефонный терроризм

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

В соответствии с документом за ложное сообщение о готовящемся взрыве предусматривается наказание от трёх до пяти лет лишения свободы, а если будет доказано, что преступление было совершено в целях дестабилизации органов власти, — до 8 лет. Если ложное сообщение о минировании повлекло за собой смерть человека или тяжкие последствия, злоумышленнику грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Отметим, что сейчас 207-я статья УК России ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, волна телефонного терроризма началась в России в сентябре и затронула 75 регионов страны. Наибольшее количество звонков было зафиксировано в Московском регионе. Отметим, что ни один из звонков не подтвердился. Из-за этого по всей России были эвакуированы почти миллион человек.