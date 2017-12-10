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Регион
Опубликовано 10 декабря 2017, 18:29

Захарова обвинила коалицию в желании "скапитализдить" достижения РФ в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Вильф

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

Западным партнёрам же она предложила гордиться "победами" в Ираке, Ливии и Афганистане.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы французского МИД о том, что Россия "присвоила" победу над ИГИЛ* в Сирии. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

— Западные партнёры последние несколько дней делают заявления о том, что это не Россия, а они, коалиция, одержали победу над ИГИЛ* в Сирии, — отметила Захарова. — Собственность нашу в Штатах захватили, медали сочинской олимпиады отняли, теперь военные достижения решили скапитализдить?

Как ранее писал Лайф, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление тем, что Россия, по его мнению, присвоила себе победу над террористической организацией ИГИЛ в Сирии, назвав это несколько необоснованной интерпретацией.

В МО РФ на это ответили, что освобождение территории Сирии от террористов — прежде всего заслуга руководства и правительственных войск САР.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.

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Майя Селезнёва
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