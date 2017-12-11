Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 декабря 2017, 00:01

Льюис Хэмилтон купил особняк в Лондоне почти за $25 млн

Льюис Хэмилотон. Фото: &copy; Instagram/Lewis Hamilton

Льюис Хэмилотон. Фото: © Instagram/Lewis Hamilton

Ранее домом владели известный дизайнер Кристофер Бейли и его супруг, киноактёр Саймон Вудс.

Четырёхкратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон приобрёл семикомнатный особняк на западе Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее домом владели дизайнер Кристофер Бейли и его супруг, киноактёр Саймон Вудс.

Издание отмечает, что Хэмилтон близок к заключению нового контракта с Mercedes — британец может стать первым пилотом "Формулы-1", чья зарплата составит 45 миллионов долларов в год.

Дом обошёлся Хэмилтону в 18 миллионов фунтов стерлингов, или почти 25 миллионов долларов США.

Ранее Лайф сообщал о том, что Льюис Хэмилтон уклонялся от уплаты налогов на свой частный самолёт.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Формула-1
  • В мире
  • Льюис Хэмилтон
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar