Льюис Хэмилтон купил особняк в Лондоне почти за $25 млн
Льюис Хэмилотон. Фото: © Instagram/Lewis Hamilton
Ранее домом владели известный дизайнер Кристофер Бейли и его супруг, киноактёр Саймон Вудс.
Четырёхкратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон приобрёл семикомнатный особняк на западе Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее домом владели дизайнер Кристофер Бейли и его супруг, киноактёр Саймон Вудс.
Издание отмечает, что Хэмилтон близок к заключению нового контракта с Mercedes — британец может стать первым пилотом "Формулы-1", чья зарплата составит 45 миллионов долларов в год.
Дом обошёлся Хэмилтону в 18 миллионов фунтов стерлингов, или почти 25 миллионов долларов США.
Ранее Лайф сообщал о том, что Льюис Хэмилтон уклонялся от уплаты налогов на свой частный самолёт.