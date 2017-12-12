Авторы самого популярного шутера 2017 года отреагировали на критику феминисток
Фото © Bluehole Studio
Пользователи обнаружили нововведение после обновления PlayerUnknown's Battlegrounds, а разработчики уже отреагировали.
11 декабря пользователи обнаружили в PlayerUnknown's Battlegrounds объективацию. Игроки столкнулись с изменённой моделью женского персонажа, который после обновления получил ярко выраженные половые органы.
Фото © Bluehole Studio
Игровое сообщество оперативно отреагировало на происходящее. Мимо не прошли и феминистки, которые тут же ринулись писать создателю игры Брендану Грину в "Твиттере".
Context: The crotch itself was specifically modelled, even though it doesn't show up as overtly in the image that Lee posted.— Jennifer Scheurle (@Gaohmee) December 11, 2017
В итоге разработчик извинился за происходящее и объяснил, что используемая модель оказалась в тестовом клиенте случайно. Он предположил, что её сделал сторонний разработчик ещё два года назад.
After looking into this, it appears it came as part of the character model we received from an outsourcer when we first started the project. The file itself has not been changed in 2 years. It will be updated shortly with changes! Sorry for any offense caused!— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) December 11, 2017
Фанаты PlayerUnknown's Battlegrounds посчитали, что разработчики должны были проигнорировать ситуацию. Один из игроков заявил, что команда "прогнулась".
way to bend over to cryholes— ᶰᵉʷΟkayULTRΑᵥ₂ ᴾʳᶦᵉˢᵗᵉˢˢ ᵒᶠ ᴹᵃᶜʰᶦⁿᵉᴳᵒᵈ (@0Kultra) December 11, 2017