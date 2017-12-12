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Регион
Опубликовано 12 декабря 2017, 12:06

Авторы самого популярного шутера 2017 года отреагировали на критику феминисток

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Пользователи обнаружили нововведение после обновления PlayerUnknown's Battlegrounds, а разработчики уже отреагировали.

11 декабря пользователи обнаружили в PlayerUnknown's Battlegrounds объективацию. Игроки столкнулись с изменённой моделью женского персонажа, который после обновления получил ярко выраженные половые органы.

Фото © Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Игровое сообщество оперативно отреагировало на происходящее. Мимо не прошли и феминистки, которые тут же ринулись писать создателю игры Брендану Грину в "Твиттере".

В итоге разработчик извинился за происходящее и объяснил, что используемая модель оказалась в тестовом клиенте случайно. Он предположил, что её сделал сторонний разработчик ещё два года назад.

Фанаты PlayerUnknown's Battlegrounds посчитали, что разработчики должны были проигнорировать ситуацию. Один из игроков заявил, что команда "прогнулась".

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Сергей Сурепин
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