Топилин пояснил, какие семьи получат новые выплаты при рождении первенца

Если за получением маткапитала нужно обращаться в пенсионный фонд, то за этими деньгами нужно идти в местную администрацию.

Новые выплаты при рождении первого ребёнка получат те семьи, доход которых составляет до 50 тысяч рублей на двоих в том регионе РФ, где они соответствуют средним показателям. Об этом на заседании Госдумы сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

— Это планка, при которой семья попадёт в программу поддержки, — добавил он.

По словам министра, чтобы получить выплату на первенца, семья должна обратиться в органы исполнительной власти, а при рождении второго — в пенсионный фонд. Там же они будут подавать заявление на получение пособия и маткапитала.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о выплатах при рождении ребёнка.