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Регион
Опубликовано 13 декабря 2017, 14:24

Топилин пояснил, какие семьи получат новые выплаты при рождении первенца

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Если за получением маткапитала нужно обращаться в пенсионный фонд, то за этими деньгами нужно идти в местную администрацию.

Новые выплаты при рождении первого ребёнка получат те семьи, доход которых составляет до 50 тысяч рублей на двоих в том регионе РФ, где они соответствуют средним показателям. Об этом на заседании Госдумы сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

— Это планка, при которой семья попадёт в программу поддержки, — добавил он.

По словам министра, чтобы получить выплату на первенца, семья должна обратиться в органы исполнительной власти, а при рождении второго — в пенсионный фонд. Там же они будут подавать заявление на получение пособия и маткапитала.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о выплатах при рождении ребёнка.

Ожидается, что ежемесячная сумма выплаты будет равна размеру среднего прожиточного минимума в регионе за второй квартал предыдущего года. В среднем по стране это 10 523 рубля.

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Владислав Фёдоров
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