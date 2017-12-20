В Госдуме назвали резолюцию ООН по Крыму политической провокацией

В документе Генассамблея осудила Россию за присоединение Крыма и назвала её оккупирующей державой.

Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Сергей Железняк раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму. По его словам, этот документ подготовила Украина и ряд антироссийски настроенных политиков в ЕС и США, поэтому он является не более чем политической провокацией.

— Точно так же, как предыдущие аналогичные инициативы Киева, она (резолюция. — Прим. ред.) не имеет ничего общего с реальным положением дел, с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму, — приводит заявление Железняка его пресс-служба.

Он добавил, что представители ООН составили текст резолюции со слов "украинских политиканов", "даже не удосужившись посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами".

— Солидные международные организации, такие как ООН, обязаны тщательно изучать истинное положение дел, взвешенно относиться к любым политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям, — указал парламентарий.

Напомним, резолюцию, называющую Россию оккупирующей державой, поддержали 70 государств, 76 стран воздержались, а 26 выступили против. В частности, за принятие документа высказались США и Грузия. Против выступили Индия, Китай, ЮАР и другие.