Сотни шведов вышли на акцию протеста после жестокого изнасилования школьницы
Только за прошедший месяц зафиксирован ряд домогательств, на это даже обратил внимание парламент страны.
В шведском Мальмё несколько сотен жителей вышли на улицы города в знак протеста против изнасилования несовершеннолетних. Об этом сообщает Daily Mail.
Митинги начались после того, как в минувшую субботу неизвестные изнасиловали 17-летнюю школьницу на детской площадке и подожгли её половые органы.
По данным издания, только за последний месяц зафиксировано несколько изнасилований. Все они происходили ночью.
Ранее сообщалось, что парламент Швеции одобрил законопроект, согласно которому мужчина обязан получить от девушки или супруги разрешение на секс. В противном случае этом может быть расценено как изнасилование. Отмечается, что это стало реакцией правительства на постоянные сообщения о домогательствах в ряде стран.