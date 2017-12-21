Сотни шведов вышли на акцию протеста после жестокого изнасилования школьницы

Только за прошедший месяц зафиксирован ряд домогательств, на это даже обратил внимание парламент страны.

В шведском Мальмё несколько сотен жителей вышли на улицы города в знак протеста против изнасилования несовершеннолетних. Об этом сообщает Daily Mail.

Митинги начались после того, как в минувшую субботу неизвестные изнасиловали 17-летнюю школьницу на детской площадке и подожгли её половые органы.

По данным издания, только за последний месяц зафиксировано несколько изнасилований. Все они происходили ночью.