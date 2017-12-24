Володин назвал блокировку страниц Кадырова в соцсетях "политикой закрытия ртов"

Спикер Госдумы отметил, что действия "Фейсбука" и "Инстаграма" можно объяснить только страхом перед публичным разговором и правдой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что блокировка личных страниц главы Чечни Рамзана Кадырова в "Фейсбуке" и "Инстаграме" является политикой замалчивания, а главное, нарушает права не только владельцев страниц, но всех пользователей этих соцсетей на получение информации. Об этом Володин заявил во время встречи с главой парламента Ирана Али Лариджани, когда был затронут вопрос двойных стандартов. Спикер Госдумы в качестве примера привёл закрытие аккаунтов в соцсетях Кадырова.

— Они боятся публичного разговора, боятся правды. Чем-то другим объяснить подобные решения невозможно. Дело в том, что, чтобы в социальных сетях читать блогера, нужно подписаться на его блог. Закрывая аккаунт, они закрывают право граждан узнать мнение блогера, на общение с ним, — отметил Володин.

Председатель нижней палаты Парламента России подчеркнул, что остаётся только удивляться, как компании "Инстаграм" и "Фейсбук", которые позиционируют себя как международные, закрывают личные аккаунты Рамзана Кадырова.

— Компании таким образом сами себя дискредитируют, поскольку с их стороны Кадырову не было предъявлено обвинение в нарушении правил ведения соцсетей. Вот такая политика закрытия ртов. Такие решения вынуждают другие страны принимать симметричные меры, исходя из принципа взаимности, — подытожил спикер Госдумы.