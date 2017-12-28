Глава Минтруда назвал число россиян, живущих за чертой бедности

В ведомстве прогнозируют, что в ближайшие шесть-семь лет общее число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится до 7–8%.

Доходы ниже прожиточного минимума имеют порядка 13% россиян, то есть примерно 20 миллионов человек. Такую цифру в эфире "Россия 24" озвучил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Он подчеркнул, что это "неприятный показатель", и добавил, что связан он с ростом цен за последние два года.

По словам Топилина, правительство уже делает первые шаги для снижения показателя количества людей, живущих за чертой бедности. В частности, он напомнил о принятом законе, по которому с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда достигнет 85% уровня прожиточного минимума, а с января 2019 года — все 100%.

Ранее Топилин спрогнозировал, что в ближайшие шесть-семь лет общее число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится с 13–14% до 7–8%.