Глава Минтруда назвал число россиян, живущих за чертой бедности
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В ведомстве прогнозируют, что в ближайшие шесть-семь лет общее число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится до 7–8%.
Доходы ниже прожиточного минимума имеют порядка 13% россиян, то есть примерно 20 миллионов человек. Такую цифру в эфире "Россия 24" озвучил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Он подчеркнул, что это "неприятный показатель", и добавил, что связан он с ростом цен за последние два года.
По словам Топилина, правительство уже делает первые шаги для снижения показателя количества людей, живущих за чертой бедности. В частности, он напомнил о принятом законе, по которому с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда достигнет 85% уровня прожиточного минимума, а с января 2019 года — все 100%.
Ранее Топилин спрогнозировал, что в ближайшие шесть-семь лет общее число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится с 13–14% до 7–8%.
Напомним, ранее президент Путин, выступая на съезде единороссов, озвучил перечень задач, решение которых обеспечит устойчивый прогресс страны "в мире завтрашнего дня". В частности, это повышение роста экономики, борьба с бедностью, развитие бизнеса, изменения в системе здравоохранения и образования.