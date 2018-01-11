Провокация и неуважение. Яровая ответила эксперту о якобы взрыве на Ту-154М

По словам парламентария, из несчастного случая пытаются "лепить политический взрыв сознания поляков".

Сообщение эксперта о так называемом взрыве в 2010 году на борту польского президентского самолёта Ту-154М под Смоленском являются провокацией и неуважением к полякам. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

— Нельзя так неуважительно относится к гражданам Польши, заставляя их становиться жертвами постановочных провокаций, — сказала Яровая.

По её словам, из несчастного случая пытаются "лепить политический взрыв сознания поляков".

Ранее польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154М под Смоленском приняла выводы, сделанные международным экспертом, о том, что на борту лайнера произошло несколько взрывов.