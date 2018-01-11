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Опубликовано 11 января 2018, 11:57

Провокация и неуважение. Яровая ответила эксперту о якобы взрыве на Ту-154М

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

По словам парламентария, из несчастного случая пытаются "лепить политический взрыв сознания поляков".

Сообщение эксперта о так называемом взрыве в 2010 году на борту польского президентского самолёта Ту-154М под Смоленском являются провокацией и неуважением к полякам. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

— Нельзя так неуважительно относится к гражданам Польши, заставляя их становиться жертвами постановочных провокаций, — сказала Яровая.

По её словам, из несчастного случая пытаются "лепить политический взрыв сознания поляков".

Ранее польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154М под Смоленском приняла выводы, сделанные международным экспертом, о том, что на борту лайнера произошло несколько взрывов.

Напомним, что в Следственном комитете России не понимают, как польские эксперты пришли к выводу, что на обломках Ту-154М президента страны Леха Качиньского были следы взрывчатки.

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Владислав Фёдоров
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