Провокация и неуважение. Яровая ответила эксперту о якобы взрыве на Ту-154М
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
По словам парламентария, из несчастного случая пытаются "лепить политический взрыв сознания поляков".
Сообщение эксперта о так называемом взрыве в 2010 году на борту польского президентского самолёта Ту-154М под Смоленском являются провокацией и неуважением к полякам. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
— Нельзя так неуважительно относится к гражданам Польши, заставляя их становиться жертвами постановочных провокаций, — сказала Яровая.
По её словам, из несчастного случая пытаются "лепить политический взрыв сознания поляков".
Ранее польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154М под Смоленском приняла выводы, сделанные международным экспертом, о том, что на борту лайнера произошло несколько взрывов.
Напомним, что в Следственном комитете России не понимают, как польские эксперты пришли к выводу, что на обломках Ту-154М президента страны Леха Качиньского были следы взрывчатки.