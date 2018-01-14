В Госдуме ответили на слова украинского генерала о заминированных кораблях

В своей речи парламентарий Юрий Швыткин призвал Украину "забрать ненужное", приняв тем самым "жест доброй воли" российских властей.

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал "очередной глупостью" заявление украинского вице-адмирала Игоря Воронченко о "скрытых подрывных устройствах" в кораблях в Крыму.

— Конечно же, никаких замыслов, умысла со стороны нашей страны абсолютно нет, — сказал парламентарий в комментарии РИА "Новости".

По его словам, намерение России отдать непригодные корабли на пользование Украине — "жест доброй воли".

— Мы отдаём ту технику, которая нам непригодна на сегодняшний день. Наши виды вооружения гораздо новее, более экологичные, благоприятные, и, конечно же, сегодня мы не нуждаемся в той технике, которая была в своё время на вооружении ВС Украины. Поэтому, как говорится, заберите ненужное, — сказал депутат.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть из Крыма военную технику, даже несмотря на то что она в плачевном состоянии. В ответ на это командующий ВМС Украины заявил, что суда нужно будет тщательно проверить, так как в них могут быть "спрятаны подрывные устройства".