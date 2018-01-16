Бегун из США приписывал себе круги и побеждал, прячась в биотуалетах
После пробега одного круга американец возвращался и пережидал семь минут, финишировал ещё раз и продолжал марафон.
Организаторы марафона Across the Years в Аризоне дисквалифицировали спортсмена Келли Эгню из-за того, что он, прячась в биотуалете, приписывал себе круги. Об этом говорится на странице марафона в "Фейсбуке".
Former Race Winner Disqualified From Across The Years 24 Hour Race https://t.co/wR8ZsSH40H pic.twitter.com/TjkHbDXaTV— Derek Murphy (@MarathnInvestgr) 9 января 2018 г.
По данным марафона, бегун после пробега одного круга возвращался на старт и проводил семь минут в туалете, после чего он финишировал ещё раз и продолжал марафон. При этом спортсмен приписывал себе лишние 1,5 километра.
Отмечается, что его результаты за 2014-й и 2015-й также пересмотрели после того, как уличили в жульничестве.
Суть марафонов Across the Year заключается в преодолении дистанции за определённое время. Лучшим считается тот, кто пробежит самое большое расстояние за 24, 48, 72 часа или шесть дней.