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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 09:59

Бегун из США приписывал себе круги и побеждал, прячась в биотуалетах

После пробега одного круга американец возвращался и пережидал семь минут, финишировал ещё раз и продолжал марафон.

Организаторы марафона Across the Years в Аризоне дисквалифицировали спортсмена Келли Эгню из-за того, что он, прячась в биотуалете, приписывал себе круги. Об этом говорится на странице марафона в "Фейсбуке".

По данным марафона, бегун после пробега одного круга возвращался на старт и проводил семь минут в туалете, после чего он финишировал ещё раз и продолжал марафон. При этом спортсмен приписывал себе лишние 1,5 километра.

Отмечается, что его результаты за 2014-й и 2015-й также пересмотрели после того, как уличили в жульничестве.

Суть марафонов Across the Year заключается в преодолении дистанции за определённое время. Лучшим считается тот, кто пробежит самое большое расстояние за 24, 48, 72 часа или шесть дней.

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Владислав Фёдоров
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