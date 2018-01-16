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Регион
Опубликовано 16 января 2018, 15:59

Создателя подлодки Nautilus обвинили в убийстве шведской журналистки

Ким Валл. Фото: &copy; twitter@cnn

Ким Валл. Фото: © twitter@cnn

Сообщается, что мужчине также предъявлено обвинение в непристойном обращении с телом корреспондента.

Владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену, который сознался в расчленении шведской журналистки, выдвинуты обвинения в её убийстве. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Мадсена обвиняют в убийстве и непристойном обращении с телом журналистки.

Напомним, что журналистка Ким Валль отправилась на прогулку на подводной лодке "Наутилус" с Петером Мадсеном вечером 10 августа, а уже на следующий день мужчина заявил об исчезновении своей спутницы. Спустя две недели в территориальных водах Дании было найдено обезглавленное тело журналистки.

Позже владелец "Наутилуса" сознался в расчленении тела девушки, однако он утверждает, что не убивал её. Якобы Ким Валль скончалась от отравления угарным газом, а он расчленил её, чтобы похоронить.

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Владислав Фёдоров
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