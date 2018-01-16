Создателя подлодки Nautilus обвинили в убийстве шведской журналистки
Ким Валл. Фото: © twitter@cnn
Сообщается, что мужчине также предъявлено обвинение в непристойном обращении с телом корреспондента.
Владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену, который сознался в расчленении шведской журналистки, выдвинуты обвинения в её убийстве. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что Мадсена обвиняют в убийстве и непристойном обращении с телом журналистки.
Напомним, что журналистка Ким Валль отправилась на прогулку на подводной лодке "Наутилус" с Петером Мадсеном вечером 10 августа, а уже на следующий день мужчина заявил об исчезновении своей спутницы. Спустя две недели в территориальных водах Дании было найдено обезглавленное тело журналистки.
Позже владелец "Наутилуса" сознался в расчленении тела девушки, однако он утверждает, что не убивал её. Якобы Ким Валль скончалась от отравления угарным газом, а он расчленил её, чтобы похоронить.