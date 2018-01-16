Создателя подлодки Nautilus обвинили в убийстве шведской журналистки

Сообщается, что мужчине также предъявлено обвинение в непристойном обращении с телом корреспондента.

Владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену, который сознался в расчленении шведской журналистки, выдвинуты обвинения в её убийстве. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Мадсена обвиняют в убийстве и непристойном обращении с телом журналистки.

Напомним, что журналистка Ким Валль отправилась на прогулку на подводной лодке "Наутилус" с Петером Мадсеном вечером 10 августа, а уже на следующий день мужчина заявил об исчезновении своей спутницы. Спустя две недели в территориальных водах Дании было найдено обезглавленное тело журналистки.