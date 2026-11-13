Таможенники аэропорта Шереметьево пресекли попытку незаконного вывоза 136 миллионов рублей в Киргизию. Огромную сумму наличных обнаружили у 28-летнего россиянина, собиравшегося вылететь в Бишкек. По решению суда деньги сверх разрешённого лимита конфисковали. Об этом Life.ru сообщила сотрудница отделения по связям с общественностью Шереметьевской таможни Мария Сухорученко.

В Шереметьево пресекли незаконный вывоз 136 млн рублей в Киргизию. Видео © ФТС России

Молодой человек сдал чемодан в багаж на стойке регистрации, а сам отправился в зону вылета с ручной кладью. Однако таможенники заранее получили оперативную информацию о возможном незаконном перемещении крупной суммы и решили проверить его вещи.

При досмотре багажа сотрудники обнаружили 108 пачек пятитысячных купюр, перетянутых резинками. В чемодане находилось 129 миллионов рублей, ещё семь миллионов пассажир нёс с собой в сумке. Объяснять происхождение денег мужчина отказался.

Против россиянина возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ о несоблюдении установленных запретов и ограничений. Суд постановил конфисковать денежные средства в части, превышающей разрешённую для вывоза сумму.

Согласно указу президента № 193, с 29 сентября физическим лицам запрещено вывозить более миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, включая Киргизию, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Исключения предусмотрены для перевозки средств через определённые международные аэропорты при наличии банковских выписок или других установленных документов.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в аэропорту Махачкалы, где у пассажира рейса в Бишкек нашли 177 миллионов рублей. Тогда 38-летний россиянин пытался вывезти деньги в двух чемоданах, утверждая, что получил их от продажи недвижимости. Мужчина предъявил предварительный договор купли-продажи и кассовые документы, однако таможенники сочли их не соответствующими требованиям законодательства и запретили вывоз наличных.