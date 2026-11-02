Свадебный подарок в миллион рублей обернулся для 64-летнего иностранца разбирательством на таможне в аэропорту Астрахани. Как сообщает Южное таможенное управление, мужчина собирался улететь в Баку, не задекларировав крупную сумму наличных.

Пассажира остановили при прохождении «зелёного коридора», после чего он самостоятельно предъявил сотрудникам деньги, находившиеся в кармане брюк. По словам путешественника, средства ему передали родственники для свадьбы сына. При этом о необходимости письменного оформления такой суммы мужчина якобы ничего не знал.

Начальник таможенного поста аэропорта Астрахани Павел Хиврин пояснил, что вывозить из России наличные свыше эквивалента 10 тысяч долларов можно только при условии их декларирования. Соответствующие правила опубликованы на сайте ФТС, а ознакомиться с ними также можно на информационных стендах в зоне контроля.

В отношении иностранца возбудили административное дело по статье 16.4 КоАП РФ. Из обнаруженного миллиона ему вернули 840 тысяч рублей, что соответствует разрешённому без письменной декларации эквиваленту 10 тысяч долларов. Оставшиеся 160 тысяч изъяли. Материалы уже направлены в суд, которому предстоит определить размер штрафа.