В Верхнем Ларсе пресекли незаконный вывоз 425 тысяч долларов в Грузию

В пункте пропуска Верхний Ларс североосетинские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза 425 тысяч долларов в Грузию. Об этом сообщили Life.ru в Федеральной таможенной службе России.

Мужчина пересекал границу на легковом автомобиле и не заявил о наличии денег, подлежащих декларированию. При проверке с использованием технических средств сотрудники обнаружили оборудованный тайник в одной из полок машины.

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Внутри находилась наличная валюта на сумму, эквивалентную более чем 35 миллионам рублей. Деньги изъяли и направили на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Верхнем Ларсе у водителя рейсового автобуса обнаружили 100 тысяч евро, которые он пытался вывезти в Грузию. Мужчина заявил, что валюты при себе нет, однако таможенники нашли в папке с документами 500 купюр номиналом 200 евро. Деньги изъяли для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.