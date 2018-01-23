В Госдуме допустили, что спортсменам стоит пересмотреть решение об участии в ОИ

Спортсменам из России предложили пересмотреть вопрос участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане из-за отказа МОК допускать лидеров сборной команды. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

— Если разъяснений (по поводу недопуска спортсменов. — Прим. ред.) не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, — сказал Дегтярёв.

Он добавил, что Россию пытались спровоцировать на бойкот Олимпиады, но из-за того, что этого добиться не удалось, решили действовать таким "иезуитским способом".

Кроме того, Дегтярёв также рассмотрел связь в решениях МОК по РФ с переговорами Южной и Северной Кореи.

— Сами они должны продемонстрировать уникальные переговорные способности, позволяющие объединить сборные Северной и Южной Кореи, — сказал председатель.