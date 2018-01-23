Резал, бил, пытал. Стали известны подробности убийства журналистки на подлодке

Прокуроры утверждают, что изобретатель судна тщательно планировал своё преступление.

Создатель подлодки Nautilus Петер Мадсен перед тем, как убить журналистку из Швеции Ким Валл, издевался над ней и пытал её. Об этом сообщает Reuters.

Прокуроры утверждают, что изобретатель тщательно планировал своё преступление. Он связал журналистку, бил её, резал и колол. Для пыток он использовал пилу, отвёртки и куски труб.

Точная причина смерти Ким Валл ещё устанавливается.