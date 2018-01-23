Резал, бил, пытал. Стали известны подробности убийства журналистки на подлодке
Ким Валль. Фото: Facebook
Прокуроры утверждают, что изобретатель судна тщательно планировал своё преступление.
Создатель подлодки Nautilus Петер Мадсен перед тем, как убить журналистку из Швеции Ким Валл, издевался над ней и пытал её. Об этом сообщает Reuters.
Прокуроры утверждают, что изобретатель тщательно планировал своё преступление. Он связал журналистку, бил её, резал и колол. Для пыток он использовал пилу, отвёртки и куски труб.
Точная причина смерти Ким Валл ещё устанавливается.
Напомним, что журналистка Ким Валл отправилась на прогулку на подводной лодке "Наутилус" с Петером Мадсеном вечером 10 августа, а уже на следующий день мужчина заявил об исчезновении своей спутницы. Спустя две недели в территориальных водах Дании было найдено обезглавленное тело журналистки.