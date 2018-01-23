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Регион
Опубликовано 23 января 2018, 18:34

Резал, бил, пытал. Стали известны подробности убийства журналистки на подлодке

Ким Валль. Фото:&nbsp; Facebook&nbsp;

Ким Валль. Фото:  Facebook 

Прокуроры утверждают, что изобретатель судна тщательно планировал своё преступление.

Создатель подлодки Nautilus Петер Мадсен перед тем, как убить журналистку из Швеции Ким Валл, издевался над ней и пытал её. Об этом сообщает Reuters.

Прокуроры утверждают, что изобретатель тщательно планировал своё преступление. Он связал журналистку, бил её, резал и колол. Для пыток он использовал пилу, отвёртки и куски труб.

Точная причина смерти Ким Валл ещё устанавливается.

Напомним, что журналистка Ким Валл отправилась на прогулку на подводной лодке "Наутилус" с Петером Мадсеном вечером 10 августа, а уже на следующий день мужчина заявил об исчезновении своей спутницы. Спустя две недели в территориальных водах Дании было найдено обезглавленное тело журналистки.

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Владислав Фёдоров
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