"Это нелепо". Феттель возмутился решением "Формулы-1" отказаться от грид-гёрлз
В этом сезоне королевские гонки останутся без девушек, выводящих пилотов на стартовые позиции.
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель раскритиковал решение руководства "Формулы-1" отказаться от приглашения грид-гёрлз на этапы чемпионата мира начиная с 2018 года.
— Это нелепо. Думаю, некоторые вещи не должны меняться, и это — одна из них. Хорошая традиция, и мы не должны её нарушать, — цитирует автогонщика Kölner Express.
Напомним, новое руководство "Формулы-1" решило оказаться от девушек, выводящих пилотов на трассу. Управляющий директор Шон Братчес заявил, что эта традиция морально устарела и не соответствует современным социальным нормам.