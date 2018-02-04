"Это нелепо". Феттель возмутился решением "Формулы-1" отказаться от грид-гёрлз

В этом сезоне королевские гонки останутся без девушек, выводящих пилотов на стартовые позиции.

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель раскритиковал решение руководства "Формулы-1" отказаться от приглашения грид-гёрлз на этапы чемпионата мира начиная с 2018 года.

— Это нелепо. Думаю, некоторые вещи не должны меняться, и это — одна из них. Хорошая традиция, и мы не должны её нарушать, — цитирует автогонщика Kölner Express.