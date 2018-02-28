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Регион
Опубликовано 28 февраля 2018, 15:13

Тесты "Формулы-1" перенесены из-за снегопада в Барселоне

Из-за сильного снегопада в каталонской столице перенесли на неопределённый срок очередную сессию предсезонных тестов "королевских гонок".

В социальной сети команды Mercedes по этому поводу опубликовали фото только что слепленного снеговика.

Четырёхкратный чемпион мира и главная звезда Ф1 Льюис Хэмилтон даже сделал фото с этим снеговиком на память.

Команда Toro Rosso, за которую ранее выступал россиянин Даниил Квят, тоже пошутила по этому поводу.

"Брендон Хартли наконец-то на трассе", — продолжили тему в итальянской команде.

Напомним, что тесты стартовали в Барселоне ещё 26 февраля и продлятся до 9 марта. Сам чемпионат стартует 25 марта в Австралии.

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Галина Глазко
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