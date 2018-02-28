Тесты "Формулы-1" перенесены из-за снегопада в Барселоне
Из-за сильного снегопада в каталонской столице перенесли на неопределённый срок очередную сессию предсезонных тестов "королевских гонок".
В социальной сети команды Mercedes по этому поводу опубликовали фото только что слепленного снеговика.
You’ve heard of the #Iceman, but what about the #Snowman... ☃️#DrivenByEachOther @F1 #SnowDay pic.twitter.com/hXt3txl0bq— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 28 февраля 2018 г.
Четырёхкратный чемпион мира и главная звезда Ф1 Льюис Хэмилтон даже сделал фото с этим снеговиком на память.
The #SnowMan meets one of his biggest fans @LewisHamilton #DrivenByEachOther #F1Testing pic.twitter.com/ApxwkkEtfg— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 28 февраля 2018 г.
Команда Toro Rosso, за которую ранее выступал россиянин Даниил Квят, тоже пошутила по этому поводу.
Well, we have one driver who is ready to be brave and get out there #F1Testing pic.twitter.com/s9q2EUBneN— Toro Rosso (@ToroRosso) 28 февраля 2018 г.
"Брендон Хартли наконец-то на трассе", — продолжили тему в итальянской команде.
❄️ @F1 BREAKING NEWS ❄️@BrendonHartley is finally on track #F1Testing pic.twitter.com/ns5EUoLlw9— Toro Rosso (@ToroRosso) 28 февраля 2018 г.
Напомним, что тесты стартовали в Барселоне ещё 26 февраля и продлятся до 9 марта. Сам чемпионат стартует 25 марта в Австралии.