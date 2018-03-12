В аэропорту Катманду заявили, что разбившийся самолёт садился не с той стороны
Фото © Twitter/Europa Press
Отмечается, что диспетчеры разрешили самолёту приземлиться с юга, но он зашёл с севера.
Потерпевший крушение в аэропорту Катманду самолёт компании US-Bangla садился не с той стороны. Об этом заявил глава воздушной гавани Раджкумар Чхетри.
Чхетри добавил, что диспетчеры разрешили самолёту приземлиться с юга, но он зашёл с севера. Пилоты при этом заверили, что у экипажа всё в порядке. После чего, вместо того чтобы приземлиться с северной стороны, воздушное судно сделало два круга и развернулось для посадки с северо-востока.
Когда диспетчеры вновь задали вопрос пилотам, они ответили, что всё в порядке.
Ранее генеральный директор авиакомпании US-Bangla Имран Асиф, самолёт которой потерпел крушение при посадке в аэропорту Катманду, назвал причиной авиакатастрофы "халатность со стороны диспетчеров".