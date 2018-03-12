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Опубликовано 12 марта 2018, 18:35

В аэропорту Катманду заявили, что разбившийся самолёт садился не с той стороны

Фото &copy; Twitter/Europa Press&rlm;

Фото © Twitter/Europa Press‏

Отмечается, что диспетчеры разрешили самолёту приземлиться с юга, но он зашёл с севера.

Потерпевший крушение в аэропорту Катманду самолёт компании US-Bangla садился не с той стороны. Об этом заявил глава воздушной гавани Раджкумар Чхетри.

Чхетри добавил, что диспетчеры разрешили самолёту приземлиться с юга, но он зашёл с севера. Пилоты при этом заверили, что у экипажа всё в порядке. После чего, вместо того чтобы приземлиться с северной стороны, воздушное судно сделало два круга и развернулось для посадки с северо-востока.

Когда диспетчеры вновь задали вопрос пилотам, они ответили, что всё в порядке.

Ранее генеральный директор авиакомпании US-Bangla Имран Асиф, самолёт которой потерпел крушение при посадке в аэропорту Катманду, назвал причиной авиакатастрофы "халатность со стороны диспетчеров".

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Владислав Фёдоров
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