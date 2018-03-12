В аэропорту Катманду заявили, что разбившийся самолёт садился не с той стороны

Чхетри добавил, что диспетчеры разрешили самолёту приземлиться с юга, но он зашёл с севера. Пилоты при этом заверили, что у экипажа всё в порядке. После чего, вместо того чтобы приземлиться с северной стороны, воздушное судно сделало два круга и развернулось для посадки с северо-востока.