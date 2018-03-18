В Госдуме заявили, что Киеву не удалось заставить крымчан отказаться от выборов

В частности, украинские власти угрожали жителям полуострова уголовной ответственностью в случае участия в выборах президента.

Никакое давление и провокации не заставили жителей Крыма отказаться от голосования на выборах президента России. Об этом заявил депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

— Были попытки представителей — или, точнее, даже "осколков" запрещённой в РФ организации "Меджлис"* — оказывать психологическое воздействие на наших соотечественников. В частности, в местах компактного проживания крымских татар. Угрожали видео- и фотофиксацией. О чём были заявления в правоохранительные органы, — сказал Бальбек.

Ранее замглавы "прокуратуры АРК" (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Александр Удовиченко пригрозил уголовной ответственностью тем, кто будет участвовать в организации выборов президента России в Крыму.