Льюис Хэмилтон сразится с парализованным гонщиком

Впервые в истории многократный чемпион "Формулы 1" и парализованный гонщик устроят заезд на болидах.

Один из лучших гонщиков "Формулы 1" Льюис Хэмилтон согласился выступить против парализованного пилота Родриго Мэндеса. Мужчины сразятся друг с другом на трассе, а управлять болидами будут с помощью мозга, передаёт TechCrunch.

Четырёхкратный чемпион мира рассказал об этом на конференции Global Education and Skills Forum в Дубае. По его словам, профессиональному пилоту предложили проехать против Родриго Мэндеса, первого парализованного гонщика. Заезд состоится в равных условиях: оба пилота наденут специальную гарнитуру Emotiv Epoc+, которая передаёт сигналы мозга, позволяя управлять автомобилем силой мысли.