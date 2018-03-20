Льюис Хэмилтон сразится с парализованным гонщиком
Фото: © Flickr/ph-stop
Впервые в истории многократный чемпион "Формулы 1" и парализованный гонщик устроят заезд на болидах.
Один из лучших гонщиков "Формулы 1" Льюис Хэмилтон согласился выступить против парализованного пилота Родриго Мэндеса. Мужчины сразятся друг с другом на трассе, а управлять болидами будут с помощью мозга, передаёт TechCrunch.
Четырёхкратный чемпион мира рассказал об этом на конференции Global Education and Skills Forum в Дубае. По его словам, профессиональному пилоту предложили проехать против Родриго Мэндеса, первого парализованного гонщика. Заезд состоится в равных условиях: оба пилота наденут специальную гарнитуру Emotiv Epoc+, которая передаёт сигналы мозга, позволяя управлять автомобилем силой мысли.
Хэмилтон признался, что не ожидал такого вызова, но согласился и даже благородно вызвался выступить в гарнитуре. Сначала организаторы гонки предложили спортсмену проехать традиционным способом — за рулём своего болида. Пока неизвестно, когда и где состоится гонка, учитывая тот факт, что в эти выходные начинается сезон "Формулы 1", где Хэмилтон намерен защитить титул чемпиона мира.