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Регион
Опубликовано 20 марта 2018, 16:20

Льюис Хэмилтон сразится с парализованным гонщиком

Фото: &copy; Flickr/ph-stop

Фото: © Flickr/ph-stop

Впервые в истории многократный чемпион "Формулы 1" и парализованный гонщик устроят заезд на болидах.

Один из лучших гонщиков "Формулы 1" Льюис Хэмилтон согласился выступить против парализованного пилота Родриго Мэндеса. Мужчины сразятся друг с другом на трассе, а управлять болидами будут с помощью мозга, передаёт TechCrunch.

Четырёхкратный чемпион мира рассказал об этом на конференции Global Education and Skills Forum в Дубае. По его словам, профессиональному пилоту предложили проехать против Родриго Мэндеса, первого парализованного гонщика. Заезд состоится в равных условиях: оба пилота наденут специальную гарнитуру Emotiv Epoc+, которая передаёт сигналы мозга, позволяя управлять автомобилем силой мысли.

Хэмилтон признался, что не ожидал такого вызова, но согласился и даже благородно вызвался выступить в гарнитуре. Сначала организаторы гонки предложили спортсмену проехать традиционным способом — за рулём своего болида. Пока неизвестно, когда и где состоится гонка, учитывая тот факт, что в эти выходные начинается сезон "Формулы 1", где Хэмилтон намерен защитить титул чемпиона мира.

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Андрей Ставицкий
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