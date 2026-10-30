11 БПЛА перехватили в Ярославской области, движение на Москву восстановлено
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На территории Ярославской области нейтрализовали 11 беспилотников. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Непосредственная угроза атаки миновала, однако режим беспилотной опасности продолжает действовать. Силовые структуры и подразделения Минобороны продолжают обеспечивать безопасность жителей.
«Непосредственная угроза снята, беспилотная опасность сохраняется», — подчеркнул Евраев.
После нейтрализации дронов в Ярославле возобновили движение на перекрёстке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Ранее этот участок был перекрыт. Теперь автомобили вновь могут выезжать из Ярославля в направлении Москвы. Общественный транспорт также возвращается на привычные маршруты.
Губернатор отдельно предупредил жителей об опасности обнаруженных обломков беспилотников. При их обнаружении нельзя приближаться к фрагментам или пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.
«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — призвал Евраев.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва пережила одну из крупнейших атак беспилотников за последние два года. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с вечера 29 октября до утра 30 октября в сторону Московского региона направлялись 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах.