11 БПЛА перехватили в Ярославской области, движение на Москву восстановлено

На территории Ярославской области нейтрализовали 11 беспилотников. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Непосредственная угроза атаки миновала, однако режим беспилотной опасности продолжает действовать. Силовые структуры и подразделения Минобороны продолжают обеспечивать безопасность жителей.

«Непосредственная угроза снята, беспилотная опасность сохраняется», — подчеркнул Евраев.

После нейтрализации дронов в Ярославле возобновили движение на перекрёстке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Ранее этот участок был перекрыт. Теперь автомобили вновь могут выезжать из Ярославля в направлении Москвы. Общественный транспорт также возвращается на привычные маршруты.

Губернатор отдельно предупредил жителей об опасности обнаруженных обломков беспилотников. При их обнаружении нельзя приближаться к фрагментам или пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.

«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — призвал Евраев.