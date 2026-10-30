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Регион
Опубликовано 30 октября, 08:41

11 БПЛА перехватили в Ярославской области, движение на Москву восстановлено

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

На территории Ярославской области нейтрализовали 11 беспилотников. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Непосредственная угроза атаки миновала, однако режим беспилотной опасности продолжает действовать. Силовые структуры и подразделения Минобороны продолжают обеспечивать безопасность жителей.

«Непосредственная угроза снята, беспилотная опасность сохраняется», — подчеркнул Евраев.

После нейтрализации дронов в Ярославле возобновили движение на перекрёстке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Ранее этот участок был перекрыт. Теперь автомобили вновь могут выезжать из Ярославля в направлении Москвы. Общественный транспорт также возвращается на привычные маршруты.

Губернатор отдельно предупредил жителей об опасности обнаруженных обломков беспилотников. При их обнаружении нельзя приближаться к фрагментам или пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.

«Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — призвал Евраев.

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Ранее Life.ru сообщал, что Москва пережила одну из крупнейших атак беспилотников за последние два года. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с вечера 29 октября до утра 30 октября в сторону Московского региона направлялись 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах.

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Наталья Афонина
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