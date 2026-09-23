11 человек погибли при стрельбе на домашней вечеринке в ЮАР

Одиннадцать человек погибли при стрельбе на домашней вечеринке в Южно-Африканской Республике. Ещё трое получили ранения, сообщает Sky News.

Нападение произошло вечером 22 сентября в районе КваМакхута примерно в 30 километрах к югу от Дурбана. По предварительным данным, в доме находились 13 мужчин и одна женщина, предположительно беременная.

В какой-то момент туда пришли трое вооружённых мужчин и открыли огонь. Десять человек, включая женщину, погибли на месте. Ещё четверых доставили в больницу, где один из пострадавших впоследствии скончался. Подозреваемые скрылись, их разыскивает полиция. Задержанных по делу пока нет.

Мотив нападения официально не установлен. При этом следователи сообщили, что некоторые из находившихся в доме ранее попадали в поле зрения криминальной разведки в связи с противоправной деятельностью. Полиция не исключает, что стрельба могла быть связана с конфликтом между соперничающими группировками.

Правоохранители также проверяют, связан ли с нападением автомобиль, который сгорел неподалёку от места преступления.

Ранее Life.ru писал о массовой стрельбе в американском Трентоне, где погибли два человека и ещё девять получили ранения. Полиция обнаружила 11 человек с огнестрельными ранениями после ночной стрельбы на Locust Street. Пострадавших доставили в больницу, данные об их состоянии тогда не раскрывались. Подозреваемых сразу после нападения задержать не удалось, мотив преступления устанавливался.