В ходе операции по задержанию Фаусто Исидро Месы, известного как Чапо Исидро, в мексиканском штате Синалоа погибли 11 человек. Четверо из них — военнослужащие, сообщило Минобороны Мексики.

По данным ведомства, семеро предполагаемых участников преступной группировки погибли, ещё восемь человек задержаны. Троих, включая Месу, доставили в Мехико и передали в специализированную прокуратуру по делам организованной преступности. Остальных пятерых передали прокуратуре в Кулиакане.

В министерстве рассказали, что военные погибли, когда направлялись в муниципалитет Гуасаве для усиления безопасности. По версии ведомства, члены группировки оказали сопротивление, пытаясь помешать задержанию её руководителя.

Во время операции силовики изъяли винтовку Barrett, ещё десять единиц оружия, гранатомёт, две гранаты, боеприпасы, тактическое снаряжение, наркотики и деньги. После задержаний в разных районах Синалоа произошли блокировки дорог и поджоги автомобилей; власти направили силы для расчистки трасс и обеспечения безопасности.

До задержания Меса входил в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. Минюст США сообщил, что ему предъявлены обвинения, в том числе в наркоторговле, отмывании денег и преступлениях, связанных с оружием.

Ранее Life.ru сообщал, что масштабные вооружённые столкновения охватили мексиканский штат Синалоа после задержания одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны. В городе Гуасаве боевики преступных группировок устроили перестрелки с силовиками, перекрыли дороги и подожгли автомобили. Поводом стала спецоперация против Фаусто Исидро Месы Флореса.