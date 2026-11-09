Преображенский суд Москвы заочно приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, совершившего двойное убийство в 1993 году. Одной из его жертв стал известный в Харькове криминальный авторитет по кличке Часик.

Как сообщает сайт MK.ru, преступлению предшествовал конфликт из-за денег. Часик вместе со знакомым открыл в Москве коммерческую фирму, которая служила прикрытием для рэкета. Узнав, что партнёр утаивает часть доходов, его сообщник приехал выяснять отношения.

Разборка произошла 4 марта 1993 года в квартире на Большой Черкизовской улице, которую Часик снимал с торговкой с рынка. Нападавший задушил хозяина и застрелил находившегося в гостях приятеля. Женщины в тот момент дома не было.

После расправы убийца скрылся, его объявили в международный розыск. Расследование приостановили, однако в июне 2026 года возобновили и собрали доказательства, позволившие довести дело до приговора.