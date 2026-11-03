Крупная сумма отпускных, подозрительное пятно в гараже и участок под бетонным полом стали новыми деталями дела об исчезновении Марины Смирновой на Сахалине. Женщина пропала в апреле 1997 года, а спустя почти 30 лет следователи возбудили уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений. Обстоятельства загадочной истории раскрыло RT.

Марина Смирнова исчезла 7 апреля 1997 года в Южно-Сахалинске. Утром она вместе с мужем Андреем отвезла детей в школу, после чего её больше никто не видел. Дочь пропавшей, 45-летняя Мира Мач, подозревает, что к случившемуся может быть причастен её отец.

«Все 30 лет отец нам внушал, что мама бросила нас. Я и верила этому, и не верила. А теперь понимаю, что отец точно мог знать, что на самом деле случилось с мамой», — рассказала женщина.

Незадолго до исчезновения Марина собиралась развестись с супругом и уехать вместе с детьми в Калифорнию. По словам её близких, женщина состояла в отношениях с американцем Кристофером Коллинсом, работавшим поваром на сахалинском месторождении. Подруги пропавшей утверждают, что она боялась сообщать мужу о своих планах.

Подозрения родственников усилились после рассказа знакомой Марины о событиях первых дней поисков. По её словам, в помещении будущей кухни семейного дома стоял автомобиль, под которым виднелось большое тёмное пятно. Позднее полы там залили бетоном, а сам дом продали.

Во время новой проверки следователи с разрешения нынешней владелицы здания обследовали кухню георадаром. Прибор обнаружил подозрительный участок размером около 1,2 на 0,9 метра возле южной стены. Однако вскрыть пол не удалось: хозяйка отказалась демонтировать покрытие из-за установленной под плиткой системы обогрева.

Как выяснили журналисты, бывший следователь Игорь Курочкин ещё в 1997 году рассматривал мужа пропавшей среди лиц, которые могли быть причастны к её исчезновению. При этом доказательств оказалось недостаточно, и уголовное дело тогда не возбудили. Проверялась также версия добровольного отъезда Марины в США, однако сведений о пересечении ею государственной границы обнаружено не было.

В августе 2026 года дочь обратилась в Следственный комитет с просьбой возобновить расследование. Сначала ей отказали, сославшись на истечение сроков давности, однако после обращения к председателю СК России Александру Бастрыкину проверку продолжили.

Уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ возбудили 30 октября. Новым обстоятельством стала информация о том, что в день исчезновения женщина располагала крупной суммой денег, полученной в качестве отпускных. Теперь следователи проверяют версию убийства из корыстных побуждений.

При этом вопрос о возможном наказании остаётся открытым. Согласно статье 78 УК РФ, при расследовании преступлений, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, решение о применении сроков давности принимает суд.

Сама Мира надеется прежде всего выяснить судьбу матери и найти её останки, если она погибла. Женщина также пытается разыскать американца Кристофера Коллинса, который, по её мнению, может помочь восстановить обстоятельства событий 1997 года.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье раскрыли убийство директора лицея в 2002 году. По данным следствия, расправу заказал криминальный авторитет, связанный с Таганской ОПГ.