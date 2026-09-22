$300 за убийство директора лицея: В Подмосковье раскрыли дело спустя 23 года

Следователи завершили расследование убийства директора лицея № 10 имени Юрия Гагарина Вадима Мениса, совершённого в Подмосковье в 2002 году. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, расправу заказал криминальный авторитет, связанный с Таганской ОПГ. Мотивом стало нежелание Мениса продавать акции завода.

Организатор нашёл исполнителя и заплатил ему $300. Утром 10 октября 2002 года киллер расстрелял директора на пороге лицея. Остановить нападавшего попытался один из сотрудников учреждения, однако получил огнестрельные ранения. Стрелявший также открыл огонь по ещё одному свидетелю, после чего скрылся на автомобиле, которым управлял пособник.

Через пять месяцев предполагаемый организатор погиб в ДТП. Остальные фигуранты более двух десятилетий оставались на свободе, пока в октябре 2025 года следователи совместно с ФСБ и МВД не получили данные об их возможной причастности к преступлению.

Во время расследования выяснилось, что того же исполнителя подозревают ещё в двух убийствах. По данным СК, спустя несколько месяцев после нападения на Мениса он по заказу того же организатора расправился с 27-летним мужчиной и его спутницей из-за финансовых разногласий. Их тела сбросили в водоём в Раменском районе, всё это время оба числились пропавшими без вести.

В ведомстве заявили, что обвиняемые дали признательные показания. С ними провели проверки показаний на месте и очные ставки. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее Life.ru рассказывал, что до суда дошло дело предполагаемого главаря смоленской банды Студента, участникам которой вменяют серию тяжких преступлений. По версии следствия, группировка действовала с 2002 по 2017 год, занималась нападениями, похищениями и убийствами. Девять её участников уже получили длительные сроки, а самого Александра Васильева после многолетнего пребывания в Белоруссии экстрадировали в Россию.