15 лет нападений и убийств: Дело главаря смоленской банды Студента дошло до суда

Уголовное дело лаваря банды, которая, по версии следствия, 15 лет нападала на жителей Смоленской области, готово к передаче в суд. Александру Васильеву по прозвищу Студент вменяют бандитизм, убийство, похищение человека и незаконный оборот оружия. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

СК завершил дело главаря банды Студента из Смоленской области. Видео © Telegram/ Следком

В СК считают, что группировка действовала с 2002 по 2017 год и занималась нападениями ради чужого имущества. Один из наиболее тяжёлых эпизодов произошёл в апреле 2005-го: местного жителя похитили в Смоленске, вывезли в лес и убили. Следствие называет мотивом личный конфликт между Васильевым и потерпевшим.

Ещё через два года участники банды, как утверждается, попытались похитить другого мужчину возле его дома. Он оказал сопротивление и был застрелен на месте.

Девять участников группировки уже привлекли к уголовной ответственности и приговорили к длительным срокам. Розыск и следственные действия в отношении других предполагаемых сообщников продолжаются.

Сам Васильев долго скрывался в Белоруссии, где также привлекался к уголовной ответственности. После отбытия наказания его экстрадировали в Россию. Сейчас обвиняемый находится под стражей, материалы дела направлены для передачи в суд.

На этой неделе Life.ru рассказывал о задержании другого предполагаемого главаря вооружённой банды после 18 лет в розыске. По данным МВД, мужчина организовал группировку в Хабаровском крае ещё в 2007 году, а обнаружить его удалось в Екатеринбурге.