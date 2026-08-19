Опасного главаря хабаровской банды поймали на Урале спустя 18 лет в бегах

Мужчину, которого 18 лет разыскивали по подозрению в организации вооружённой банды и серии разбоев в Хабаровском крае, задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержан мужчина по подозрению в серии разбоев. Видео © Telegram / Ирина Волк

По предварительным данным полиции, в 2007 году фигурант собрал группу из трёх человек. Он выбирал потенциальные цели, собирал сведения о деньгах и работе организаций, планировал нападения и занимался маскировкой участников. В 2007–2008 годах под его руководством было совершено более десяти вооружённых разбоев. Добычу и полученные преступным путём деньги, по версии правоохранителей, он распределял между членами группы.

Сообщников задержали и осудили ещё в 2009 году, а предполагаемому организатору удалось скрыться. Его объявили в федеральный и международный розыск. На след мужчины оперативники вышли при расследовании преступлений прошлых лет. В июле 2026 года его нашли и задержали в Екатеринбурге, после чего передали следственным органам в Хабаровском крае. Фигуранта заключили под стражу. Расследование дела о разбоях и организации банды продолжается.

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