Смерть среди роз: Парень убил 18-летнюю бывшую в цветочном магазине и покончил с собой

В Елабуге молодой человек напал с ножом на 18-летнюю девушку прямо в цветочном магазине, а затем покончил с собой. Об этом сообщили в «Максе» следственного управления СК РФ по Татарстану.

По данным ведомства, всё случилось 17 августа в магазине на улице Строителей. На глазах у посетителей 24-летний местный житель несколько раз ударил ножом свою знакомую, после чего свёл счёты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На данный момент следователи осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

А ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстанет 42-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своей любимой. Расследование началось, когда супруг пропавшей обратился в правоохранительные органы с заявлением о её исчезновении. Оперативники установили квартиру, где женщину видели в последний раз, и во время осмотра помещения обнаружили её тело с признаками насильственной смерти.