Убил ребёнка за показания в суде: На Урале вынесли приговор по делу 27-летней давности

В Свердловской области 50-летнего Игоря Рухлова приговорили к 16 годам колонии строгого режима за убийство девятилетней девочки, совершённое ещё в 1999 году. Ребёнок стал жертвой мести после того, как дал показания по другому уголовному делу, в котором фигурировали знакомые мужчины. Приговор вынес Талицкий районный суд, сообщили в пресс-службе судов региона.

Трагедия произошла 7 августа 1999 года в посёлке Кузнецовском. Незадолго до этого школьница выступила свидетелем на процессе по делу об убийстве, в котором обвинялись двое приятелей Рухлова. Девочка указала на человека, которого мужчина считал своим тёзкой. Опасаясь, что следствие может заподозрить его в причастности к преступлению, Рухлов решил избавиться от ребёнка.

Как установил суд, мужчина схватил школьницу во дворе домов на улице Строителей и унёс в безлюдное место. Там он задушил девочку, а тело спрятал в овощной яме за одним из домов.

После исчезновения ребёнка мать обратилась в правоохранительные органы, однако установить обстоятельства произошедшего тогда не удалось. Преступление оставалось нераскрытым больше четверти века.

Помимо 16 лет заключения, суд назначил Рухлову штраф в размере 50 тысяч рублей. Также с него взыскали три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании Рухлова в августе 2025 года. Тогда стало известно, что следователи вернулись к материалам старого дела и с помощью современных криминалистических методов вышли на предполагаемого преступника. Позднее Следственный комитет раскрыл подробности расследования. Сотрудники ведомства заново сопоставили доказательства, повторно допросили свидетелей и добились от фигуранта признательных показаний. В апреле 2026 года расследование завершили, а материалы подготовили для передачи в суд. При этом уже во время судебного разбирательства мужчина отказался признавать свою вину.