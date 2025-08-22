«Вышла из дома и исчезла»: На Урале спустя 26 лет раскрыли убийство 9-летней девочки
В Свердловской области задержали мужчину, убившего 9-летнюю девочку 26 лет назад
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy
В Свердловской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, которое случилось более двух с половиной десятилетий назад. Об этом сообщил источник URA.ru, близкий к правоохранительным органам.
Инцидент произошёл в далёком 1999 году в посёлке Кузнецовский Талицкого района. Ребёнок вышел из дома и не вернулся. Однако недавно следователи возобновили расследование, применив современные методы криминалистики и цифровые технологии. Благодаря этому удалось выйти на след подозреваемого, который был задержан и официально обвинён в совершении тяжкого преступления.
«Тогда девочка вышла из дома и просто исчезла. Следователи подняли дело из архива и используя современные технологии раскрыли его. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве», — сказал собеседник агентства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Красном Селе под Петербургом 17-летний юноша дважды за одно утро пытался изнасиловать двух женщин постарше. Первой его жертвой стала 59-летняя директор магазина, которую он ударил по голове и начал рвать на ней одежду.