«Вышла из дома и исчезла»: На Урале спустя 26 лет раскрыли убийство 9-летней девочки

В Свердловской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, которое случилось более двух с половиной десятилетий назад. Об этом сообщил источник URA.ru, близкий к правоохранительным органам.

Инцидент произошёл в далёком 1999 году в посёлке Кузнецовский Талицкого района. Ребёнок вышел из дома и не вернулся. Однако недавно следователи возобновили расследование, применив современные методы криминалистики и цифровые технологии. Благодаря этому удалось выйти на след подозреваемого, который был задержан и официально обвинён в совершении тяжкого преступления.

«Тогда девочка вышла из дома и просто исчезла. Следователи подняли дело из архива и используя современные технологии раскрыли его. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве», — сказал собеседник агентства.