Спустя 28 лет: Следователи нашли останки девочки в подвале и раскрыли страшную тайну семьи

В Московской области спустя 28 лет удалось раскрыть убийство семилетней девочки, пропавшей весной 1997 года. Её останки обнаружили в подвале многоквартирного дома после повторного изучения старого уголовного дела. Подробности расследования раскрыл начальник управления криминалистики подмосковного главка Следственного комитета Андрей Никитин в интервью RG.ru.

По словам Никитина, девочка исчезла в марте 1997 года в Каширском районе. Она жила с матерью, старшей сестрой и сожителем матери. Соседи рассказывали следователям, что дети часто оставались без присмотра, а младшая дочь просила у прохожих еду через окно. Первоначальные поиски ребёнка результатов не дали.

Спустя десятилетия криминалисты вновь изучили материалы дела и обратили внимание, что сожителя матери недостаточно тщательно проверили после исчезновения девочки. Мужчина вскоре после произошедшего оказался в колонии за ранее совершённые кражи. При возобновлении расследования следователи разыскали его и мать ребёнка.

Никитин рассказал, что во время повторных допросов были получены новые сведения об обстоятельствах гибели девочки. По словам матери, её сожитель ударил ребёнка, после чего сообщил, что девочка умерла. Женщина не обратилась за медицинской помощью и помогла скрыть тело дочери.

Подозреваемый неоднократно указывал неверные места захоронения. Однако с помощью криминалистической техники следователям удалось обнаружить в подвале многоквартирного дома сумку с костными останками. Проведённая экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшему ребёнку.

В апреле 2026 года суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Никитин отметил, что за последние пять лет подмосковные следователи завершили расследование более 650 уголовных дел о преступлениях прошлых лет. По его словам, даже спустя десятилетия современные криминалистические методы и повторная проверка показаний позволяют находить доказательства, которые ранее остались без внимания.

Ранее в Брянской области задержали супругов, которые, по версии следствия, в феврале 2026 года во время застолья в селе Брасово избили знакомую до смерти, спрятали тело в сундук и уехали из региона. Раскрыть преступление удалось только через восемь месяцев, сообщили в региональном СК.